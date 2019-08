Vincenzo Millico è l'uomo copertina di Debrecen-Torino. Debutto europeo con il primo gol tra i professionisti che ha fissato il risultato sul 4-1. L'attaccante classe 2000 sorride nel post partita: "Non posso che essere contento per quello che è successo stasera - ha detto a Torino Channel - Ora però so che devo continuare a lavorare. I più esperti dopo la partita mi hanno ripreso per alcune cose che ho sbagliato e mi sono reso conto di aver commesso degli errori. Il gol? Un'emozione incredibile. Siamo un grande gruppo, per noi giovani è più facile imparare le cose in un ambiente unito. Rispetto alla Primavera è completamente diverso, qui bisogna sapersi adattare per migliorare giorno dopo giorno".