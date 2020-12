Anche con Marco Giampaolo, così come già accaduto in precedenza con Walter Mazzarri e con Moreno Longo, Vincenzo Millico ha trovato poco spazio nel Torino. La società granata continua però a credere nell'attaccante classe 2000 e per questo a gennaio vorrebbe cederlo in prestito, in modo che possa giocare con continuità e acquisire esperienza prima di tornare alla base.



Millico ha al momento alcune richieste dalla serie B ma l'attaccante vorrebbe misurarsi nel campionato di serie A e per questo sta ora attenendo nuove proposte.