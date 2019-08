Dopo la partita contro il Wolverhampton di giovedì, Vincenzo Millico lascerà il Torino. L'attaccante classe 2000, infatti, sarà ceduto in prestito in serie B in modo da poter giocare con continuità e tornare poi a fine stagione in granata con maggiore esperienza sulle gambe.



Sono tante le squadre che hanno cercato Millico in questa sessione di mercato ma l'attaccante sembrerebbe aver scelto l'opzione Pisa. Tra le società che lo hanno cercato ci sono anche Pescara e Chievo Verona.