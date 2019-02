Il Torino dovrà fare a meno di Vincenzo Millico per diverse settimane: l'attaccante classe 2000, il primo millenial della storia granata ad aver giocato in serie A, si è infortunato ieri pomeriggio nel match del campionato Primavera contro il Milan e quest'oggi si è sottoposto a degli esami clinici. La diagnosi è: lesione al bicipite femorale destro.



Millico dovrà quindi saltare i prossimi impegni della Primavera granata ma, oltre a Federico Coppitelli, anche Walter Mazzarri dovrà rinunciare nelle prossime settimane al giovane attaccante che ha esordito in A contro l'Atalanta.