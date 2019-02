Lunedì Vincenzo Millico si è infortunato nel corso del primo tempo della partita del campionato Primavera tra il Torino e il Milan: l'attaccante della Primavera, che da alcune settimane era entrato anche a far parte in pianta stabile della squadra di Walter Mazzarri con cui aveva esordito in serie A nel match di sabato contro l'Atalanta. L'attaccante classe 2000 rischia ora di dover restare ai box per circa due mesi.



Con Millico indisponibile per diverse settimane, potrebbe ora trovare spazio e esordire in serie A Vitalie Damascan. Fino a questo momento il centravanti moldavo non è riuscito a convincere Walter Mazzarri ma ora potrebbe avere la possibilità di mettersi in mostra.