Vincenzo Millico è stato inserito nell'elenco dei 25 preconvocati del ct dell'Italia Carmine Nunziata per l'Europeo Under 19 che si svolgerà in Armenia dal 14 al 27 luglio. Gli azzurrini si ritroveranno a Coverciano il 2 luglio, dopo una settimana di ritiro il ct diramerà la lista definitiva dei 20 convocati per l'Europeo di categoria.



Se Millico dovesse essere inserito in questo elenco sarà costretto a saltare l'intero ritiro estivo del Torino a Bormio. Oltre all'ormai ex bomber della Primavera, tra i preconvocati c'è anche il neoacquisto granata Jean Freddi Greco, centrocampista classe 2001 arrivato dalla Roma.