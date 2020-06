Disavventura per Vincenzo Millico che, questo pomeriggio, è stato vittima di un furto: al giocane attaccante del Torino è stato sottratto un giubbotto che aveva riposto nel bagagliaio della sua automobile.



Per prendere il capo d'abbigliamento, il ladro ha danneggiato il veicolo, come lo stesso Millico ha mostrato con una foto postata sulle proprie storie di Instagram. "Il tutto per rubare un giubbottino da 40 euro" è l'amaro commento del calciatore che accompagna la fotografia.