Tra i giocatori del Torino che Ivan Juric sta seguendo con maggiore attenzione nel ritiro di Santa Cristina Valgardena c'è Vincenzo Millico. Il giovane attaccante, però, potrebbe avere poco spazio nel corso della stagione e per questo in casa granata si sta valutando l'ipotesi di un prestito.



Millico è reduce da una stagione molto sfortunata, in cui ha giocato poco anche per via di alcuni infortuni: l'obiettivo del Torino è quindi quello di farlo giocare con maggiore continuità.