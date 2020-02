L'ex direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha svelato un retroscena di mercato che riguarda anche il Torino e per la precisione Andrea Belotti.



"Al Milan trattai Belotti, purtroppo non riuscimmo ad accontentare le richieste del Torino. E’ un giocatore straordinario e farebbe molto comodo al Napoli, perché sposerebbe alla grande l’idea di calcio di Gattuso. Lui al Milan l’avrebbe voluto tantissimo perché, oltre a far gol, è un centravanti che rispecchia un po’ il carattere di Rino. In campo non si risparmia mai" ha raccontato.