Aleksey Miranchuk è stato costretto a saltare l'ultima partita di campionato del Torino prima della sosta, quella contro il Napoli, a causa di un problema muscolare.



In questi giorni al Filadlefia ha sempre svolto un programma di lavoro differenziato, ma riuscirà a recuperare per la partita contro il Sassuolo? Ivan Juric spera di sì, almeno per quanto riguarda la panchina.