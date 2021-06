La trattativa tra il Torino e Antonio Mirante, che era stata intavolata negli scorsi giorni quando il portiere era stato proposto dai suoi agenti al club granata, si è ora fermata. Il motivo è che Ivan Juric non è convinto di promuovere Vanja Milinkovic-Savic al ruolo di titolare e vorrebbe un altro estremo difensore.



Per questo motivo il dt Davide Vagnati ha congelato la trattativa per Mirante e ha virato su Etrit Berisha della Spal.