Emiliano Moretti domenica contro la Spal potrebbe tornare titolare nel Torino. L'esperto difensore, infatti, è il principale candidato alla sostituzione di Koffi Djidji nel caso l'ivoriano non dovesse farcela a recuperare per la partita.



Per tutta la settimana Djidji ha svolto un allenamento differenziato rispetto a quello dei propri compagni di squadra a causa di una lieve distorsione al ginocchio patita contro l'Inter. Nella linea a tre davanti a Salvatore Sirigu sono invece sicuri di una maglia da titolare Armando Izzo e Nicolas Nkoulou.