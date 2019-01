Buone notizie per Walter Mazzarri in vista della partita di domenica contro l'Inter: l'allenatore del Torino potrà infatti contare in difesa su Emiliano Moretti. L'esperto centrale, infortunatosi nel match contro la Lazio valido per l'ultima giornata del girone di andata, quest'oggi ha svolto l'intera seduta di lavoro al Filadelfia con i propri compagni di squadra.



Moretti non sarà l'unico difensore che Mazzarri ritroverà per la gara contro i nerazzurri: anche Armando Izzo, assente per squalifica contro la Roma, sarà nuovamente a disposizione dell'allenatore granata. Nell'allenamento di quest'oggi ha svolto un allenamento differenziato Daniele Baselli.