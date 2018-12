Emiliano Moretti, difensore e capitano del Torino, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo il match vinto contro il Sudtirol: "Quando si incontrano squadre di categorie inferiori si può fare solo male, abbiamo visto le altre. Siamo riusciti a passare il turno, hanno giocato molti giocatori che non avevano tanti minuti. Credo sia stata un'occasione per tutti".



Ora ci sarà la Fiorentina. "Prima dei Viola abbiamo tanto tempo e ci sono molte partite importanti. Oggi dovevamo avere l'approccio giusto e dovevamo passare il turno. Scendiamo sempre in campo per vincere".