si è presentato ai tifosi delin conferenza stampa: "Sono arrivato in una società molto importante, con una grande storia e sono contento di essere qua. Se è l'apice della mia carriera? Sono ancora giovane, ho 25 anni, si vedrà più in là. Mi trovo molto bene qua, i compagni mi hanno subito fatto sentire parte integrante del gruppo, come se fossi da tanto tempo qua".Sul rapporto con Giampaolo: "Conho un buon rapporto, grazie a lui sono cresciuto tanto alla. L'ambiente deve avere fiducia in lui perché con il tempo e con il lavoro quotidiano si possono raggiungere grandi risultati. Il fatto che ci fosse il mister è stata una spinta in più per venire qua, ma è da tanto che il Toro mi seguiva".Sulla concorrenza con Rodriguez: "La concorrenza conla vivo bene, con serenità, so che è un grande giocatore, ha esperienza, ma io sono qua per dire la mia, devo dare il massimo in allenamento poi il mister sceglierà la suaSul Filadelfia: "Il? La prima volta che ci ho messo piede ho provato un'emozione grande. Quel campo è storia, lì ci ha giocato il Grande Torino, questo ti fa sentire ancora più pesante la maglia che indossi"Sulla squadra: "Penso che questo sia un gruppo forte, ci vuole del tempo per capire come gioca il mister ma penso che ci toglieremo grandi soddisfazioni quest'anno. Non so dire dove potremmo arrivare, intanto pensiamo al Lecce con cui giochiamo domani. E' una partita importante".