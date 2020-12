Il Torino non eserciterà il diritto di riscatto sul cartellino di Nicola Murru. Il terzino sinistro fino a questo momento non ha particolarmente convinto, tanto che il tecnico Marco Giampaolo (che pur lo aveva voluto) lo ha finora utilizzato con scarsa frequenza.



Murru era arrivato al Torino la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro dalla Sampdoria. Una cifra che il presidente granata Urbano Cairo non sembra però intenzionato a spendere: a fine campionato il difensore farà così ritorno al club blucerchiato.