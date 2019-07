Simone Verdi è la prima scelta del Torino per la fascia. Continua il pressing granata sul giocatore del Napoli, ma, secondo quanto riporta Tuttosport, c'è ancora distanza tra le parti: l'offerta è di 20 milioni, il ds azzurro Giuntoli ne vuole 5 in più oltre al 30% sulla futura rivendita. Negli ultimi giorni c'è stato un contatto telefonico tra i due direttori sportivi ma la situazione è ancora in fase di stallo. Parti ancora distanti, trattativa in salita.