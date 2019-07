Simone Verdi, Mario Rui, Orestis Karnezis: sono loro i tre calciatori del Napoli che in questa sessione di mercato sono finiti nel taccuino del direttore sportivo del Torino, Massimo Bava. I tre sono stati anche al centro di diverse trattative tra le due società ma, al momento, solo una di queste resta ancora viva: quella per Verdi.



Per motivi differenti i contatti tra i granata e gli azzurri per Mario Rui e Karnezis si sono infatti interrotti: il portiere greco ha dichiarato di scelto di restare al Napoli anziché accettare l'offerta del Torino per il ruolo di vice Sirigu, il terzino è stato invece tolto dal mercato da Carlo Ancelotti.