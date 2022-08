Alex Meret negli ultimi giorni di mercato potrebbe lasciare il Napoli, nel caso in cui alla corte di Luciano Spalletti dovesse arrivare un nuovo portiere. Il Torino ha fatto un sondaggio per il giocatore ma la trattativa è al momento ferma e difficilmente potrà sbloccarsi considerato l'alto stipendio percepito dall'estremo difensore.



Con ogni probabilità, infatti, il Torino proseguirà con i tre portieri attualmente in rosa: Vanja Milinkovic-Savic, Etrit Berisha e Luca Gemello.