Torino-Napoli: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Ritorna la Serie A, in scena con l’ultima giornata del girone di andata. Alle ore 15 di domenica 7 gennaio, il 19° turno prosegue con Torino-Napoli. Granata pronti ad avvicinare la zona Europa, partenopei alla ricerca di rinnovate certezze per non lasciarsi scappare definitivamente il treno Champions.



DOVE VEDERLA – La gara sarà trasmessa in diretta TV e streaming su DAZN.



LE ULTIME - Vlasic ha superato il colpo subito a Firenze e sarà a disposizione di Juric. Politano, per gli azzurri, ha svolto un allenamento personalizzato per un leggero affaticamento. Non dovrebbe essere in dubbio per la partita col Torino. Assenti Osimhen (per la Coppa d’Africa) e Meret (infortunatosi nell’ultimo turno, mancherà per due mesi per una lesione di secondo grado del muscolo semimembranoso).



LE PROBABILI FORMAZIONI -



TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Djidji; Vlasic, Sanabria; Zapata. All. Juric



NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Mazzarri