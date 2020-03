Andrea Belotti anche la prossima estate sarà uno dei giocatori del Torino più richiesti sul mercato. Tra le squadre interessate al centravanti granata c'è il Napoli: in particolare è il tecnico Rino Gattuso a essere un grande estimatore del Gallo. Gattuso e Belotti hanno già lavorato insieme al Palermo e il tecnico lo avrebbe voluto come rinforzo per l'attacco anche del suo Milan.



Per Aurelio De Laurentiis non sarà però facile convincere Urbano Cairo a cedere il giocatore, soprattutto ora che i rapporti si sono fatti un po' più tesi dopo lo scontro in Lega tra i due presidente sulla ripresa degli allenamenti.