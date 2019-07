In queste prime settimane di trattative della sessione estiva di calciomercato, l'asse Torino-Napoli è molto caldo. I granata hanno infatti posato i propri occhi su due giocatori della squadra di Carlo Ancelotti: Simone Verdi e Mario Rui.



La trattativa per il primo è entrata nel vivo nelle scorse ore e in casa granata trapela un certo ottimismo sul fatto che possa concludersi al meglio, quella per il terzino portoghese invece è più complicata per due motivi: le richieste economiche del club partenopeo e la concorrenza intorno al laterale difensivo sinistro che, al momento, non sembra convinto della destinazione Torino.