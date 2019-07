Mario Rui e il Torino sono sempre più distanti. Il terzino portoghese è stato corteggiato per settimane dalla società granata ma, ora, la pista che porta a lui si è raffreddata. Due i motivi che hanno portato alla frenata della trattativa tra il Torino e il Napoli: il prezzo del cartellino, 15 milioni di euro, ritenuto eccessivo dal presidente Urbano Cairo e la volontà dello stesso calciatore di restare alla corte di Carlo Ancelotti.



Prima di accantonare completamente la trattativa il presidente Cairo farà un altro tentativo con Aurelio De Laurentiis per far abbassare il prezzo del cartellino del terzino sinistro.