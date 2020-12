Per il Torino il 2020 è stato un anno assolutamente negativo, per Gleison Bremer, invece, questi sono stati dodici mesi positivi. Il difensore brasiliano ha giocato con sempre maggiore continuità collezionando una serie di prestazioni positive: non a caso è il giocatore dell'intera serie A che ha recuperato più palloni nel corso del 2020.



Sono ben 362 i pallini recuperati in totale da Bremer nel corso di questo 2020 (110 quelli in questo campionato): nessuno ha fatto meglio di lui. Non è un caso se il numero 3 del Torino sia ora finito nel mirino di diverse squadre blasonate.