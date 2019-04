Come spesso accaduto in questa stagione, nel derby di venerdì contro la Juventus Walter Mazzarri potrebbe convocare tre calciatori della Primavera. Considerato che l'allenatore del Torino non avrà a disposizione in difesa dello squalificato Emiliano Moretti e dell'infortunato Koffi Djidji, il tecnico dovrebbe portare in panchina i giovani Erick Ferigra e Wilfried Singo.



Oltre ai due difensori della Primavera, in panchina nel derby ci sarà quasi certamente anche il bomber della squadra di Federico Coppitelli, Vincenzo Millico, che ha già esordito in serie A nella gara interna contro la Juventus.