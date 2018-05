In casa Torino sono già iniziati i preparativi per la prossima stagione e i dirigenti granata hanno iniziato a intavolare le prime trattative. Tra i giocatori che il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi stanno seguendo con grande attenzione c'è anche Fabio Depaoli, centrocampista del Chievo Verona.



Depaoli è uno dei giovani calciatori più interessanti della serie A: classe 1997, in questo campionato ha collezionato diciassette presenze. Oltre che per le sue buoni doti in qualità di centrocampista, il giocatore gialloblù si è messo in luce anche per la sua duttilità: Depaoli ha infatti giocato anche diverse partite in difesa nel ruolo di terzino.