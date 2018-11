L'apertura del mercato di gennaio si sta avvicinando sempre di più e in casa Torino si sta guardando con attenzione ai possibili affari di mercato da poter portare a termine. Tra i giocatori seguiti dal presidente Urbano Cairo e dal direttore sportivo Gianluca Petrachi c'è anche Nedim Bajrami, centrocampista classe 1999 di proprietà del Grasshoppers e nel giro della nazionale Under 21 svizzero.



Quello di Bajrami, nel caso fosse portato a termine, sarebbe un colpo per il futuro: il giocatore, infatti, verrebbe farebbe la spola tra la Prima squadra e la Primavera, così come l'attaccante Vitalie Damascan.