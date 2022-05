Già cercato a gennaio, il Torino potrebbe fare un nuovo tentativo per Gabriel Strefezza, che ha appena conquistato la promozione in Serie A con il Lecce vincendo il campionato da protagonista. Il ds Vagnati conosce bene il giocatore per averlo avuto alla Spal, ha un contratto in scadenza nel 2025 e non sarà un'operazione semplice per via della richiesta alta.