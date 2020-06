Partitella per il Torino, a una settimana dal match con il Parma. Presente il presidente Urbano Cairo, che ha assistito a otto reti in totale (6-2 il risultato finale), con le doppiette di Belotti e Zaza. Gli altri marcatori sono stati Izzo, Aina, Lukic ed Edera. Alla sfida in famiglia non hanno preso parte gli infortunati Baselli, Ansaldi e Verdi.