Buone notizie per il Torino: come riporta l'Ansa, dai tamponi molecolari effettuati ieri pomeriggio dall'intero gruppo squadra non è emersa nessuna nuova positività al Covid. Restano quindi fermo a 10 (8 calciatori e 2 componenti dello staff) il numero di coloro che è risultato contagiato dal Coronavirus.



L'isolamento domiciliare nei confronti di coloro che sono risultati negativi al tampone non è però ancora terminate: servirà infatti un altro giro di tamponi completamente negativo prima che l'Asl conceda al Torino di riprendere la propria attività al Filadelfia.