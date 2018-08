La cessione di M'Baye Niang al Rennes sembra essere ormai imminente: nella serata di ieri il Torino ha trovato l'accordo con la società francese per la cessione in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro dell'attaccante senegalese. L'accordo deve ancora essere ufficializzato, ma sui social network è arrivato un importante indizio sul fatto che l'affare andrà in porto.



Sulla propria storia di Instagram, infatti, Simone Edera ha pubblicato una foto insieme a Niang accompagnata dalla frase: "Grazie di tutto amico mio". Un chiaro saluto al compagno che si appresta a lasciare il Torino.