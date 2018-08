Dopo aver chiuso, un po' a sorpresa, l'affare Simone Zaza, il presidente del Torino Urbano Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi sono ora impegnati a sfoltire il reparto offensivo. In uscita c'è M'Baye Niang, giocatore arrivato appena dodici mesi fa dal Milan e già sul mercato dopo una deludentissima stagione in granata.



Sulle tracce di Niang ci sono la Sampdoria, beffata proprio dal Torino per Zaza, il Siviglia e il Nizza: Cairo chiede 15 milioni di euro per l'attaccante (la stessa cifra pagata per acquistarlo a titolo definitivo dal Milan). Le prossime ore saranno decisive.