Quella di domani contro lo Spezia sarà una partita fondamentale per il Torino: una vittoria vorrebbe dire salvezza aritmetica, un pareggio o una sconfitta rischierebbe di rendere più complicato ogni discorso. Per la trasfera del Picco, Davide Nicola cambierà 8/11 della formazione vista contro il Milan.



Se tra i pali verrà confermato Sirigu, in difesa Izzo e Nkoulou prenderanno il posto di Buongiorno e Lyanco. Confermato invece Bremer. A centrocampo, da destra verso sinistra, giocheranno Vojvoda, Rincon, Mandragora, Verdi e Ansaldi. In attacco spazio alla coppia Belotti e Sanabria.