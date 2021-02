L'incredibile pareggio di una settimana fa conquistato dal Torino sul campo dell'Atalanta (da 3-0 a 3-3) non è passato inosservato anche all'estero, tanto che il tecnico granata Davide Nicola è stato celebrato anche in Inghilterra dal The Guardian.



L'allenatore del Torino è stato soprannominato dal noto tabloid britannico "Miracle Worker". Da quando siede sulla panchina granata ha finora ottenuto tre pareggi in altrettante partite, tutti a seguito di rimonte: da 0-2 a 2-2 contro il Benevento, da 0-1 a 1-1 con la Fiorentina, da 0-3 a 3-3 contro l'Atalanta.