. La vittoria del Cagliari contro la Roma ha permesso ai sardi di agganciare Benevento e proprio i granata al terzultimo posto a quota 31 punti.non potrà esimersi dal lottare per una salvezza che sarebbe fondamentale per le strategie future.Se da una partenon ha dato i suoi frutti, dall'altra, o come direbbe qualcuno il Vecchio Cuore Granata.L'ex allenatore del Crotone ha ottenuto 18 punti in 13 giornate ed è reduce da 4 risultati consecutivi: tra cui le vittorie contro Udinese e Roma e i pareggi conquistati nel derby e nell'ultimo turno di campionato a Bologna.Come detto. Esiste peròPer ora la media punti è di 1,38 ma già una vittoria nel big match di pomeriggio contro il Napoli, che però è in piena lotta Champions, la farebbe salire proprio ad 1,5.Insomma ancora tante pagine da scrivere nel futuro del Torino: sarà ancora in Serie A? Sarà ancora con Davide Nicola? Parafrasando una vecchia canzone, lo scopriremo solo vivendo. Quello che è certo è che al Torino, il Cuore Granata non sta proprio mancando.