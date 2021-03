L'obiettivo di Davide Nicola è quello di condurre il Torino alla salvezza, ma anche nel caso in cui ci dovesse riuscire non è certo che il prossimo anno sarà ancora sulla panchina granata. Tra gli allenatori che al presidente Urbano Cairo piacerebbe vedere sulla panchina del Toro c'è anche Rino Gattuso, tecnico con cui c'erano stati dei contatti anche in passato.



Per convincere Gattuso ad accettare l'eventuale offerta del Torino sarà necessario che la squadra granata rimanga in serie A.