Dopo la sconfitta contro la Sampdoria, l'allenatore del Torino Davide Nicola ha parlato così a Sky Sport, anche in vista del derby con la Juve in programma alla ripresa: ​“Siamo molto arrabbiati, abbiamo prodotto una mole di gioco importante. Abbiamo cercato di fare la partita anche nel primo tempo, paradossalmente è stata una delle nostre migliori partite. Non siamo riusciti a entrare con qualità nella zona di rifinitura. E’ vero che è la terza partita della settimana, ma non si è vista la stanchezza sulla creazione di occasioni ma sull’ultima fase. La gara andrà sviscerata con i giocatori, noi potevamo fare di più negli ultimi 25 metri con più qualità, più scelta di soluzione. Questo problema non si è visto nella partita di mercoledì. La sosta è importante adesso, recupereremo tutti i giocatori. Derby? Io non so i problemi della Juventus, il Benevento ha vinto una partita che sulla carta non è facile. Questa è la dimostrazione che tutti possono fare punti ovunque, anche noi”.