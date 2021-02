Domani sera contro il Cagliari potrebbero esserci delle novità nel centrocampo del Torino: la più importante dovrebbe essere il ritorno di Daniele Baselli nella formazione titolare.



Il numero 8, fino a questo momento, è sempre entrato a gara in corso e non è mai partito nella formazione titolare nelle precedenti gare dopo essere tornato dall'infortunio al ginocchio. A Cagliari Baselli potrebbe essere schierato titolare al posto di Sasa Lukic, che nelle ultime settimane non è apparso particolarmente in forma.