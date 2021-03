Davide Nicola, allenatore del Torino, parla ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro l'Inter: "Oggi abbiamo fatto una prestazione molto importante. Questa è la dimostrazione che dopo una settimana di lavoro completa abbiamo ripreso ad esprimere i nostri concetti. Spiace per come è arrivata la sconfitta ma è arrivata per la qualità di un grande giocatore".



Su Sanabria: "Lo abbiamo preso perché ci crediamo, lo conosciamo e ha la stessa responsabilità di apportare il proprio contributo al pari degli altri. Conoscendo le caratteristiche sapevamo che ci avrebbe dato una mano. Anche per lui vale il concetto iniziale: ha saltato cinque partite causa Covid. Oggi siamo riusciti a far saggiare il campo a Belotti, ma come Linetty, Bremer che ha giocato una partita importante dopo 18 giorni di quasi inattività".



Su Baselli: "Se può recuperare per mercoledì? Non lo so. Dispiace perchè arriva da un anno di inattività. E' un giocatore su cui puntiamo e ci crediamo molto, poi vediamo come starà con la caviglia".