Il Coronavirus, per la prima volta dal 1949, rischia di far saltare anche i tradizionali eventi in memoria del Grande Torino. La messa alla Basilica di Superga e l'omaggio di squadra e tifosi a Valentino Mazzola e compagni quest'anno rischia di saltare.



"Il prossimo 4 maggio non sappiamo ancora come lo vivremo, ma ciascuno di noi lo porterà nel cuore, per segnare ancora una volta la nostra riscossa. Dovremo dare prova di maturità, non pensare solamente a noi. Diventiamo un esempio per tutti" ha spiegato il cappellano del Torino, Don Riccardo Robella in un video pubblicato su YouTube.