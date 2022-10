Ora non ci sono più dubbi: contro il Milan sarà Pietro Pellegri il terminale offensivo del Torino. A causa del problema muscolare accusato in allenamento, Antonio Sanabria andrà al massimo in panchina ma in campo dal primo minuto ci sarà il numero 11, che è anche uno degli ex della partita.



Pellegri è in un buon momento di forma: nell'ultima settimana ha segnato in Coppa Italia contro il Cittadella e si è ripetuto in campionato nella partita contro l'Udinese di una settimana fa.