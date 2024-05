Simone Gervasio

Torino, niente Conference League: l'Olympiakos spegne i sogni granata

21 minuti fa



Il Torino nella prossima stagione non giocherà nessuna coppa europea. La vittoria dell'Olympiakos nella finale di Conference League contro la Fiorentina toglie ai granata ogni possibilità di giocare nella prossima stagione una coppa europea. Il nono posto con cui la squadra granata ha chiuso il campionato non è bastato quindi alla squadra granata per raggiungere l'obiettivo stagionale.



Ivan Juric lascia quindi il Torino senza essere riuscito a riportarlo a giocare una competizione internazionale. Toccherà al nuovo allenatore, che verrà scelto nei prossimi giorni, cercare di riportare la squadra granata a giocare in Europa. Intanto la stagione si chiude con una doppia delusione: prima la sconfitta contro l'Atalanta all'ultima giornata, ora il ko della Fiorentina nella finale di Conference League.