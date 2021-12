Arriva una buona e inaspettata notizia per il Torino: Wilfried Singo non sarà tra i protagonisti della Coppa d'Africa e a gennaio sarà quindi a completa disposizione di Ivan Juric.



Il tecnico croato temeva di perdere per oltre un mese il terzino, invece il suo nome non fa parte della lista dei convocati. L'arrivo di un terzino nel mercato di gennaio non è ora più una priorità per il Torino nel mercato di gennaio.