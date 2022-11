Emirhan Ilkhan in questa prima parte di stagione ha trovato poco spazio nel Torino e, per questo motivo, potrebbe essere ceduto in prestito nel corso del mercato di riparazione ma non andrà alla Cremonese, come invece era stato ipotizzato.



"No, il giocatore non ci interessa. Abbiamo l’esigenza di recuperare punti e onestamente senza dubitare della bravura del ragazzo e sapendo che ha prospettive importanti, ma siamo orientati verso qualche calciatore più maturo" ha spiegato il ds della società lombarda, Simone Giacchetta, nel corso di un'intervista rilasciata a Torino Granata.