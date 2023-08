Negli scorsi giorni il Frosinone si era fatto avanti per Demba Seck ma il Torino ha respinto tutte le offerte arrivate per il calciatore senegalese: il numero 23 granata, salvo clamorosi colpi di scena nelle ultime ore della sessione estiva di calciomercato, resterà in granata fino al termine della stagione. Seck sarà la riserva di Nikola Vlasic sulla trequarti granata.