In vista dell'ultima giornata di campionato contro la Lazio, il Torino è sceso in campo quest'oggi al Filadelfia. Assente, in rosa, Vittorio Parigini, che si è dedicato ad un lavoro personalizzato. Walter Mazzarri, dunque, non potrà contare sul giovane centrocampista, mentre è pienamente recuperato Cristian Ansaldi.