Sasa Lukic e Karol Linetty sono stati protagonisti negli ultimi giorni con le proprie nazionali, il primo con la Polonia e il secondo con la Serbia, nei match di Nations League. Dopo essere tornati a Torino non avranno però tempo di riposare: entrambi sabato saranno titolare nella mediana granata nel match contro il Napoli al Maradona.



L'infortunio di Samuele Ricci e un Emirahn Ilkhan ritenuto ancora troppo acerbo per vestire una maglia da titolare in una partita così delicata non lascia a Ivan Juric altra scelta.