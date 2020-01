Iago Falque non è in ritiro con il Torino. Mazzarri non ha convocato lo spagnolo, che è sul mercato. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, i dirigenti granata lo stanno spingendo ad accettare una delle diverse offerte pervenute dall'Italia (Spal, Genoa), dalla Spagna (Celta Vigo, Espanyol) e dagli Emirati Arabi.