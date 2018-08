Per la prima volta da quell'Inter-Verona 2-2 del 9 novembre 2014, domenica prossima Walter Mazzarri tornerà sul prato di San Siro. Il Giudice sportivo ha infatti deciso di non punire con la squalifica l'allenatore del Torino nonostante, all'80' della partita contro la Roma, sia stato allontanato dal campo dal direttore di gara, l'arbitro Di Bello, per le veementi proteste in seguito al contatto tra Fazio e Falque nell'area di rigore giallorosso.



Mazzarri sarà quindi regolarmente in panchina per Inter-Torino, chissà come verrà accolto dal pubblico nerazzurro.