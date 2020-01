Lo Standard Liegi non eserciterà la clausola per il riscatto di Vanja Milinkovic-Savic: il Torino, quindi, non incasserà i 3,5 milioni di euro che sperava di avere dal club belga e che sarebbero potuti essere reinvestiti nel mercato in entrata.



Milinkovic-Savic è stato bocciato dal tecnico dello Standard Liegi Marcel Preud'homme che, in un'intervista al quotidiano ​Laatste Nieuws ha dichiarato: "​A fine stagione non riscatteremo Milinkovic-Savic, glielo abbiamo già comunicato. Se in questa sessione di mercato troverà una nuova squadra potrà andare via".